Bolsonaro admite posibles reacciones en Asamblea de la ONU por Amazonía

RÍO DE JANEIRO.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió este jueves que puede sufrir algún tipo de reacción contraria el próximo martes, cuando acudirá a la Asamblea General de la ONU para defender la soberanía de Brasil sobre la Amazonía y exponer su visión sobre los incendios que la amenazan.

"Sabemos que podremos tener un problema allá. Es natural", aseguró el jefe de Estado en su tradicional pronunciamiento al vivo de los jueves en las redes sociales.

Fuentes del Gobierno han manifestado el temor de que el pronunciamiento de Bolsonaro pueda ser blanco de algún tipo de sabotaje en la Asamblea General de la ONU por parte de grupos ecologistas, o incluso de algunos líderes mundiales, que acusan al ultraderechista brasileño de incentivar la destrucción de la mayor selva tropical del mundo por su retórica antiambientalista.

El mandatario aseguró que, pese a que sabe que será blanco de críticas y ataques, acudirá el martes a la ONU para exponer su visión sobre la situación de la Amazonía y que espera regresar "con buenas noticias de Nueva York".

"Iré la próxima semana a la ONU. Haré un pronunciamiento y sé que me lo van a cobrar porque me atacan de forma virulenta y me acusan de ser responsable por los incendios", afirmó.