Bogotá: Niño de 8 años denuncia haber sido abusado sexualmente en baños de su colegio

BOGOTÁ, Colombia.- Un niño de 8 años de edad denunció haber sido abusado sexualmente por uno de sus compañeros en los baños de su colegio en Bogotá, Colombia, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades de dicho país.

De acuerdo con Noticias Caracol, fue el propio menor quien le contó a su madre lo que había ocurrido cuando este regresó de clases.

Me dice ‘mamá, no puedo orinar ni hacer popó’, yo me extrañé y le dije ‘¿qué pasa, papi?’. Es muy tímido y me dice ‘mamá, lo que pasa es que un niño en el colegio me siguió, yo me escondía, y yo volvía y salía y corriendo y él me encontró, me empujó muy duro del brazo, me llevó al baño y me bajó los pantalones’”, contó la madre.