Bill Gates advierte sobre variante de Covid más fatal: "Aún podría venir lo peor"

El magnate empresarial, Bill Gates, compartió el domingo su perspectiva sobre la pandemia y el desempeño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una entrevista con el medio británica Financial Times.

A pesar de que muchos países han comenzado a bajar la guardia, Bill Gates cree que la pandemia de Covid-19 no ha terminado y que incluso aún podría venir lo peor. Señaló:

Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una variante más transmisiva e incluso más fatal (...) no quiero ser una voz del pesimismo, pero está muy por encima del 5 por ciento de riesgo de que en esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor.

De acuerdo a El Financiero, el estadounidense afirma que existen dudas respecto a un posible consenso internacional para aumentar el financiamiento a la OMS. En esta emergencia sanitaria la OMS no tuvo personal suficiente para hacer dar solución a las problemáticas.

Se necesita planificación preventiva para las futuras pandemias

CNBC destaca que para Gates una lección de la pandemia hasta el momento es que solo la planificación preventiva y las medidas adecuadas podrían ayudar a que el mundo gestione mejor las futuras pandemias.

Se debe crear un equipo de expertos internacionales que abarque desde epidemiólogos hasta modeladores informáticos para identificar rápidamente las amenazas para la salud mundial y mejorar la coordinación entre países.

Su próximo libro se titula ‘How to Prevent the Next Pandemic’ o 'Cómo prevenir la siguiente pandemia'.