Biden hace su primera aparición en persona en más de 2 meses

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden hizo su primera aparición en persona en más de dos meses el lunes cuando marcó el Día de los Caídos colocando una corona de flores en un parque de veteranos cerca de su casa en Delaware.

Desde que canceló abruptamente una concentración el 10 de marzo en Cleveland al inicio de la pandemia de coronavirus, el presunto candidato presidencial demócrata ha librado gran parte de su campaña desde su casa en Wilmington. Cuando Biden salió el lunes, llevaba una máscara facial, en contraste con el presidente Donald Trump, quien se ha negado a cubrirse la cara en público como sugieren los funcionarios de salud.

Biden y su esposa, Jill, colocaron una corona de flores blancas atadas con un lazo blanco, e inclinaron sus cabezas en silencio en el parque. El saludó. "Nunca olvides los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres", dijo después. "Nunca, nunca, olviden".

"Me siento genial de estar aquí", dijo Biden a los periodistas, sus palabras amortiguadas a través de su máscara de tela negra. Su visita al parque no fue anunciada y no había mucha gente esperándolo.

Pero Biden saludó brevemente a un funcionario del condado y a otro hombre, ambos con máscaras faciales y de pie a unos metros de distancia. Biden también le gritó a otro grupo más grande que estaba cerca, "Gracias por su servicio". Su campaña dice que Biden ha ido al parque para Memorial Day a menudo en el pasado, aunque los servicios fueron cancelados el lunes en la pandemia.

Aunque de bajo perfil, la aparición fue un hito en una campaña presidencial que ha sido congelada en gran medida por el brote de coronavirus. Si bien la viabilidad de los eventos tradicionales, como las manifestaciones y las convenciones presidenciales, está en duda, la aparición de Biden sugiere que no pasará los casi cinco meses que quedan hasta las elecciones en su país.

Trump, ansioso por proyectar un país que cobraría vida incluso cuando el número de muertos por la pandemia se acercaba a 100,000, presidió eventos consecutivos en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia y Fort McHenry en Baltimore.

Después de una ceremonia de colocación de corona en Arlington, Trump lloró a los caídos en comentarios en el sitio histórico de Baltimore y elogió la contribución de los miembros del servicio "en la primera línea de nuestra guerra contra este terrible virus".

El coronavirus ha volcado prácticamente todos los aspectos de la vida estadounidense y ha cambiado los términos de la elección. El argumento de Trump de que merece otro mandato en el cargo debido a la fuerte economía se ha evaporado a medida que el desempleo aumenta a niveles no vistos desde la Gran Depresión.

Como senador y ex vicepresidente desde hace mucho tiempo, Biden está tratando de posicionarse como alguien con la experiencia y la empatía para sacar al país de una crisis. Trump responde que él es el líder que puede presidir un repunte económico a finales de este año o en 2021.

Biden se ha adaptado a la era del coronavirus construyendo un estudio de televisión en su casa, que utilizó para aparecer en programas de noticias, programas nocturnos y eventos de campañas virtuales. Algunos de esos esfuerzos se han visto empañados por fallas técnicas y otros momentos incómodos.

Algunos estrategas demócratas se han preocupado abiertamente de que Biden esté cediendo demasiado terreno a Trump al quedarse en casa. El presidente mismo ha golpeado a Biden por esencialmente hacer campaña desde su sótano.

Los asesores de Biden dicen que planean volver a las actividades normales de la campaña en algún momento, incluido el viaje a los estados del campo de batalla. Pero no tienen prisa, prefieren diferir a los consejos de expertos en salud y las recomendaciones de distanciamiento social y de las autoridades que se quedan en casa.

A los 77 años, Biden se encuentra entre la población de personas mayores del país que se cree que es especialmente vulnerable a los efectos del coronavirus, aunque también lo es Trump, que cumplirá 74 años el próximo mes.

"Nunca tomaremos decisiones que pongan en peligro a nuestro personal o votantes", dijo recientemente la gerente de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, y agregó que la campaña reanudará las actividades más tradicionales "cuando la seguridad lo permita, y no haremos eso día antes ".

Trump no ha reanudado las grandes manifestaciones que fueron el sello distintivo de su campaña y presidencia de 2016, pero ha comenzado a viajar fuera de Washington en las últimas semanas. Visitó una instalación que produce máscaras faciales en Arizona y una planta de Ford en Michigan que se ha convertido para producir equipos médicos y de protección.

Trump incluso jugó golf en su club en Virginia el fin de semana, con la esperanza de que otros sigan su ejemplo y regresen a una apariencia de vida normal y gradualmente ayuden a revivir una economía en caída libre.

Fue el primer viaje del presidente a una de sus propiedades para ganar dinero desde el 8 de marzo, cuando visitó su club de golf privado en West Palm Beach. La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus una pandemia el 11 de marzo, y Trump siguió con la declaración de emergencia nacional dos días después.

La campaña de Biden perdió poco tiempo produciendo un video en línea que ofrece imágenes borrosas y lejanas de Trump en el campo de golf, impuestas sobre imágenes que evocan el virus que asola la nación a medida que el número de estadounidenses muertos por la pandemia se acercaba a 100,000. El video concluyó proclamando: “El número de muertos sigue aumentando. El presidente está jugando golf ".

Trump viajará a Florida el miércoles para observar cómo los astronautas estadounidenses entran en órbita.