Bebé de 8 meses asesinada a tiros por su padre mientras su madre embarazada intentaba quitarle un arma

TEXAS.- La policía detuvo a una madre embarazada luego de que su hija de 8 meses fuera asesinada a tiros mientras supuestamente le arrebataba un arma al padre de la bebé.

Ruby Marie Mora, de 21 años, fue arrestada el lunes 17 de abril luego del tiroteo en San Antonio, Texas, que se dio el 12 de abril, informa Mirror.

Su hija de ocho meses, Rosalinda Martínez, fue asesinada de un sólo disparo con una pistola que supuestamente portaba su padre, Alejandro Martínez, de 20 años. Se dice que Ruby trató de agarrar el arma, pero mientras la pareja peleaba, el arma se disparó dándole a ella y a la bebé, según informan los medios locales.

Martínez estaba discutiendo con Ruby mientras ella estaba de pie en la acera junto a su auto con el bebé en brazos. Sin embargo, cuando ella metió la mano en el auto para agarrar el arma, ésta se disparó.

El padre sigue siendo buscado por la policía

Martínez, ahora prófugo, acababa de salir de prisión por un asalto a Ruby, ahora acusado de causar lesiones a una niña que resultaron en lesiones corporales graves.

Los médicos declararon muerta a la bebé, y su madre, que también resultó herida, fue arrestada pocas horas después de ser dada de alta del hospital.

La familia de Ruby dice que Martínez tiene antecedentes de violencia doméstica.

Según los informes, en el momento del tiroteo, Martínez estaba fuera de prisión bajo fianza después de haber sido encarcelado por el asalto anterior a Ruby en febrero. Martínez fue liberado con la condición de no tener contacto con su ex y de no poseer un arma de fuego, según los medios locales.

Martínez todavía es buscado por la policía y se entendió que estaba en posesión del arma de fuego cuando huyó de la escena después del tiroteo fatal.

