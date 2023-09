Barry Bennell, entrenador pedófilo de futbol encarcelado por violar a 20 niños, muere en la cárcel a los 69 años

El exentrenador de futbol caído en desgracia Barry Bennell murió en prisión a los 69 años, según confirmó el Ministerio de Justicia el sábado en HMP Littlehey en Cambridgeshire. El exentrenador del Crewe Alexandra y ojeador del Manchester City, que padecía cáncer, cumplía una condena de 34 años por delitos sexuales contra menores.

Un portavoz del Servicio Penitenciario dijo:

Fue declarado culpable de más de 50 delitos sexuales contra 12 niños en el Tribunal de la Corona de Liverpool en 2018 y sentenciado a 30 años de cárcel, después de haber sido declarado culpable de abuso infantil en otras tres ocasiones en el Reino Unido y una vez en Estados Unidos. En 2020 fue condenado a cuatro años más por abusar de dos niños pequeños.

Se cree que más de 100 víctimas han denunciado haber sufrido abusos por parte del pedófilo, que fue condenado por abuso sexual contra 22 niños. Cuando fue sentenciado en febrero de 2018, el juez Clement Goldstone QC describió a Bennell como "el diablo encarnado", informó The Mirror UK.

El tribunal consideró que se trataba de un "abusador de menores a escala industrial".

El juez Goldstone dijo: "Su comportamiento hacia estos niños al prepararlos y seducirlos antes de someterlos, en algunos casos, a los abusos más graves, degradantes y humillantes, fue pura maldad".

Dijo que Bennell se había aparecido ante sus víctimas como un dios, pero añadió:

Bennell fue entrenador juvenil en Crewe Alexandra, Manchester City y Stoke City en las décadas de 1980 y 1990. También tenía vínculos con equipos juveniles de Cheshire, Derbyshire, Staffordshire y Greater Manchester.

Utilizó su posición para abusar de los niños bajo su cuidado, y muchas de sus víctimas describieron ante el tribunal cómo recurrieron al alcohol en una etapa posterior de su vida y lucharon por confiar en las personas.

No pasa un día sin pensar en el abuso que sufrí. Me encantaba el futbol y, como la mayoría de los niños, mi sueño era jugar profesionalmente. Mis sueños se hicieron añicos y a menudo pienso en lo que podría haber sido… A menudo pensé en acabar con mi propia vida, pero no lo hice, sabiendo la vergüenza que esto traería a mi familia", dijo una de las víctimas.