Avión pequeño se estrella en edificio de apartamentos en New Hampshire

NEW HAMPSHIRE.- Un avión pequeño se estrelló contra un edificio de apartamentos cerca de un aeropuerto en New Hampshire, al Noreste de Estados Unidos, donde de acuerdo con autoridades locales, todos los tripulantes fallecieron, aunque no se especificó el número.

El accidente ocurrió la noche de ayer (viernes) en la ciudad de Keene a 110 km al Noroeste de Boston.

Parte del edificio de dos pisos donde se estrelló la aeronave se incendió, aunque se informó que ninguno de los habitantes resultó fallecido.

No hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente, los que estaban en el avión fallecieron", dijeron las autoridades de Keene en Facebook.

La Agencia Federal de Aviación (FAA) fue notificada tras el siniestro, y aseguraron que próximamente se compartirían más detalles.

Se desconoce el número de pasajeros del avión

Steve Tenney, capitán de la policía de Keene, declaró a NBC 10 Boston que no se conocía el número de personas que viajaban en el avión, aunque ya se encuentran investigando.

Por su parte, Scott Gauthier, residente del lugar, dijo que había escuchado un ruido muy fuerte y sintió cómo temblaba el edificio.

"Todo el edificio tembló y luego mi madre salió a ver qué estaba pasando y comenzó a gritar: 'Salgan de la casa'", dijo a NBC 10 Boston.

"Para cuando salí, el granero trasero estaba en llamas. Podías sentir las llamas del edificio como si estuvieras parado junto a una hoguera", agregó.

De acuerdo con la FAA, el avión accidentado se trata de un Beechcraft Sierra de motor pequeño.

