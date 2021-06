Avión de Kamala Harris regresa a base por ruidos inusuales

The @VP is �� Guatemala ���� for her first international trip! Follow along with our traveling press pool @cmsub, @Noahbierman, @nanditab1, @ajjaffe, @jeneps, @tamarakeithNPR @erinmcewan, @erinschaff, @JimWatson_AFP, @ReutersBarria, @Jacquelyn_M for updates pic.twitter.com/F4VPgMipzb