Aviador de Fuerza Aérea y hermano envueltos en misteriosa muerte de mujer en Flagstaff

FLAGSTAFF, Arizona.- Una bala tomada del cráneo de una mujer cuyo cuerpo fue descubierto en el norte de Arizona fue disparada desde un rifle propiedad de un aviador de la Fuerza Aérea acusado de su muerte, dijeron el miércoles las autoridades.

Mark Gooch se declaró inocente de asesinato en primer grado y otros cargos por la muerte de Sasha Krause, una joven de 27 años que desapareció de la comunidad menonita donde vivía cerca de Farmington, Nuevo México, el 18 de enero.

Su cuerpo fue encontrado en un camino forestal al norte de Flagstaff más de un mes después. Una autopsia determinó que Krause, quien anteriormente era maestra de escuela en Texas, murió de una herida de bala en la cabeza y había sufrido un traumatismo contundente.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de delitos estatales indican que la bala coincide con un rifle calibre .22 que pertenecía a Gooch, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Coconino.

El abogado de Gooch, Matthew Springer, no respondió de inmediato a un mensaje dejado en su oficina el miércoles.

Las pruebas de la cinta adhesiva que unía las manos de Krause no detectaron ningún ADN humano, según los registros del sheriff revisados por The Associated Press esta semana. Los analistas tampoco pudieron revelar huellas digitales de la cinta que pudieran compararse con otras.

Los resultados están pendientes de ADN tomado de debajo de las uñas de Krause y su cuello.

La oficina del alguacil dijo que no dará a conocer los resultados de un kit de examen de agresión sexual para proteger la privacidad de Krause y la de su familia. La autopsia no observó evidencia definitiva de lesión en el área genital de Krause. No llevaba ropa interior cuando la encontraron.

El hermano mayor de Gooch, Samuel, fue arrestado en el área de Phoenix a principios de mayo después de que voló a Arizona desde Wisconsin para recoger lo que creía que era el rifle utilizado en el asesinato, dijeron las autoridades. Un gran jurado en el condado de Coconino luego lo acusó de un solo delito grave de intentar obstaculizar el enjuiciamiento, según la oficina del alguacil.

Samuel Gooch no está bajo custodia. No está claro si tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

La secretaria del tribunal superior del condado de Coconino, Valerie Wyant, dijo que el caso está sellado.

Jon Paxton, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Coconino, dijo que Samuel Gooch recibió recientemente la acusación y que no se han fijado fechas para la corte.



Uno de los amigos de Mark Gooch dijo a las autoridades que Mark Gooch le pidió que almacenara un rifle calibre 22 porque no se le permitía tenerlo en la base de la Fuerza Aérea Luke, donde estaba estacionado en el área metropolitana de Phoenix. Las autoridades confiscaron el arma, la reemplazaron por una casi idéntica y esperaron a que Samuel Gooch la recogiera antes de arrestarlo, dijo la oficina del alguacil.

Samuel Gooch le dijo al detective del sheriff después de su arresto que Mark Gooch nunca le pidió que se deshiciera del arma.

"Tomé algunas decisiones difíciles y veremos a dónde va esto", dijo Samuel Gooch, según una grabación de audio de la entrevista.