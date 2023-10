Autos eléctricos de China se afianzan en el mercado mundial de la electromovilidad

CHINA .- Charlie Zhang, vicepresidente ejecutivo de Chery International, dio a conocer en el foro anual de la compañía mencionada, que las empresas chinas a cargo de la fabricación de automóviles, ya están listos para realizar producciones a gran escala, pues saben sobre la importancia de utilizar energía verde como combustible, no para el futuro, sino para hoy.

En entrevista para Milenio, el empresario chino Charlie Zhang comentó que su país está no solamente preparado, sino dispuesto a innovar en cuanto a tecnologías para la elaboración de automóviles eléctricos no solamente en su país, sino en todo el mundo, esto a pesar de que las grandes compañías de todo el mundo, van en la misma dirección, la de coches que no utilicen gasolina.

El vicepresidente también afirmó que el país asiático últimamente ha destinado parte de su presupuesto nacional, para las fábricas más importantes de autopartes donde se conciben piezas fundamentales como los motores, baterías, sistemas de arneses, entre otros.

El futuro automotriz

Asimismo, comentó que este proceso no ha ocurrido de manera repentina, o por la “tendencia” actual de los coches eléctricos, pues para ser uno de los principales fabricadores de autopartes en un mercado global tan competido, se necesita estar siempre a la vanguardia, lo que ha hecho la empresa que está bajo su gestión, y muchas otras más de su nación.

El empresario también hizo hincapié en el hecho de que la electromovilidad está siendo impulsada por en todo el mundo, y que las inversiones que se realicen a día de hoy, aumentarán en un 90% su valor de mercado para el año 2028, por esta razón es por la cual su país está a la vanguardia de la tecnología automotriz eléctrica.

Zhang enfatizó el hecho de que el automóvil se adecúe a las necesidades del cliente, pues ahí estará la preferencia que este tenga ante otras marcas líderes como Ford, General Motors, Crysler, Audi, BMW, Toyota o Nissan.