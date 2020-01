Autoridades reportan fuga de dos reos peligrosos de cárcel en Mississippi

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Mississippi estaban buscando a dos prisioneros que se cree que escaparon el sábado de una de las varias cárceles sacudidas por la violencia que dejó al menos cinco reclusos muertos la semana pasada.

El gobernador Phil Bryant dijo el sábado a través de Twitter que dirigió "el uso de todos los activos y el personal necesarios" para encontrar a los dos reclusos que escaparon de la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman.

El Departamento de Seguridad Pública del estado ha desplegado soldados estatales y el grupo de operaciones especiales de la patrulla de carreteras para ayudar al Departamento de Correcciones a encontrar a los dos reclusos y ayudar a restablecer el orden en las instalaciones problemáticas de las que escaparon, dijo Bryant.

El Departamento de Correcciones dijo en una publicación de Facebook que David May, de 42 años, y Dillion Williams, de 27, fueron descubiertos desaparecidos de Parchman durante un "conteo de emergencia" alrededor de la 1:45 am. May cumple una cadena perpetua por dos condenas por asalto agravado en el condado de Harrison y Williams cumple una condena de 40 años por robo residencial y asalto agravado en el condado de Marshall.

El departamento dijo a través de Twitter el sábado por la tarde que no hubo disturbios importantes en Parchman.

“Hubo un incendio menor en la Unidad 30 a principios de esta semana. Ese incendio, provocado por un recluso, se extinguió de inmediato. Al igual que otras instalaciones en el sistema penitenciario, la prisión tiene un movimiento limitado ”, tuiteó el departamento.

Cinco reclusos han muerto en violencia carcelaria desde el domingo; Tres de esas muertes han ocurrido en Parchman. La prisión es una serie de bloques de celdas dispersos en miles de acres de tierras de cultivo en la región del Delta del Mississippi. Los reclusos que escapan de sus celdas a veces no salen de la propiedad.

El jefe de prisiones salientes de Mississippi dijo el viernes que cuatro de los cinco asesinatos de internos desde el domingo se deben a la violencia de las pandillas, mientras los guardias luchan por mantener el control de los internos inquietos.

La comisionada de correcciones Pelicia Hall dijo que el departamento no confirmará los nombres de las pandillas "por razones de seguridad", pero los familiares de los reclusos que hablaron con The Associated Press y otros medios de comunicación dijeron que hay una confrontación continua entre los Vice Lores y los Discípulos del Gángster Negro.

No sería la primera vez que las dos pandillas han luchado tras las rejas en Mississippi, con enfrentamientos previos en Parchman y otras cárceles en los últimos 15 años. Una encuesta de 2015 encontró a casi 3,000 miembros de Black Gangster Disciple y casi 2,000 Vice Lores en las cárceles de todo el estado.

"Estos son tiempos difíciles para el Departamento de Correcciones de Mississippi", dijo Hall el viernes.

Todas las prisiones estatales en todo el estado permanecieron cerradas el sábado, dijo Bryant, con reclusos confinados en celdas, y no se permiten visitas.

El primero de cinco presos identificados como moribundos fue Terrandance Dobbins, de 40 años, quien murió el domingo en el Instituto Correccional del Sur de Mississippi en Leakesville. Dos días después, Walter Gates, de 25 años, fue apuñalado y varios otros reclusos resultaron heridos en Parchman durante una pelea que se extendió a varias unidades de la extensa prisión. Luego, el jueves, Gregory Emary, de 26 años, fue asesinado en el Centro Correccional Regional del Condado de Chickasaw, una cárcel administrada por el condado que alberga a presos estatales. También el jueves, Roosevelt Holliman, de 32 años, fue apuñalado fatalmente en Parchman en una pelea que provocó múltiples lesiones. Antes del amanecer del viernes, Denorris Howell, de 36 años, fue encontrado muerto en su celda en Parchman.

Los funcionarios de correccionales no han respondido repetidamente preguntas sobre cuántas personas en general han resultado heridas, o si ha habido otros incidentes violentos en las cárceles.

El sistema penitenciario de Mississippi ha tenido problemas para cubrir las vacantes de guardia, y Hall dijo que es difícil atraer a personas con salarios que comienzan por debajo de los $ 25,000 al año. Algunos guardias terminan trayendo drogas ilegales y teléfonos celulares a las cárceles. Se presentaron cargos penales en 2014 contra 26 oficiales correccionales estatales.

Algunas prisiones, como el sur de Mississippi, tienen áreas donde muchos prisioneros están alojados en literas en una habitación grande, en lugar de celdas individuales. Esto puede empeorar los problemas de seguridad. South Mississippi, en el condado de Greene, estuvo cerrado durante casi todo 2019, en parte debido a la escasez de guardias.

La violencia se produjo incluso cuando el juez de distrito de los Estados Unidos William Barbour dictaminó el martes que, si bien las condiciones pueden haber sido malas en el Centro Correccional de East Mississippi, cerca de Meridian, ya no hay evidencia de que la prisión privada esté violando los derechos de los reclusos.

Hall anunció el martes que renunciará a mediados de enero para tomar un trabajo en el sector privado, señalando que la gobernadora entrante Tate Reeves no la retendrá al asumir el cargo el 14 de enero.