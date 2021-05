Ataque homofóbico en Barcelona: "Nunca normalizaremos esta situación", indignación por el aumento de agresiones a parejas homosexuales

En Cataluña, en el noreste de España, hay un aumento de ataques homofóbicos, según advierte un grupo de derechos de los homosexuales en la región.

El Observatorio contra la Homofobia (OCH) hizo un llamado de atención luego de que la ciudad de Barcelona fuera escenario de incidentes durante el fin de semana, en los que cinco hombres homosexuales resultaron heridos en tres ataques separados.

Durante el más grave de ellos, un hombre debió ser llevado de urgencia al hospital y necesitó una cirugía facial este domingo después de que él y sus amigos fueran atacados en una playa.

La policía está investigando pero no hay personas arrestadas, informaron los medios locales.

Autoridades locales recurrieron a las redes sociales para condenar los ataques.

"Nunca normalizaremos esta situación", tuiteó el titular de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra Solé.

Segona agressió homòfoba aquest cap de setmana a Barcelona. Aquesta especialment violenta.



Des de l'Oficina No Discriminació activem protocol amb @OCL_H per garantir assessorament jurídic i acompanyament psicosocial a les víctimes. No normalitzarem mai aquesta situació. ️ https://t.co/nuIhAHNX95