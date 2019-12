Atacante de Florida organizó fiesta para ver videos de tiroteos

PENSACOLA, Florida.- El estudiante saudí que disparó fatalmente a tres personas en una base naval estadounidense en Florida organizó una fiesta a principios de semana donde él y otros tres vieron videos de tiroteos masivos, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press el sábado.

Uno de los tres estudiantes que asistieron a esa cena grabó en video afuera del edificio mientras el tiroteo se llevaba a cabo en la Estación Aérea Naval de Pensacola el viernes, dijo el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato después de ser informado por las autoridades federales. Otros dos estudiantes sauditas observaron desde un automóvil, dijo el funcionario.

El funcionario dijo que 10 estudiantes sauditas estaban retenidos en la base el sábado, mientras que otros no estaban presentes.

Funcionarios estadounidenses le habían dicho previamente a AP que estaban investigando posibles vínculos con el terrorismo.

El estudiante abrió fuego en un salón de clases en la base el viernes por la mañana, matando a tres personas.

Un funcionario estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el viernes identificó al tirador como Mohammed Saeed Alshamrani. El funcionario no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente. El funcionario también dijo que el FBI estaba examinando publicaciones en redes sociales e investigando si actuó solo o si estaba conectado a algún grupo más amplio.

El asalto, que provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden público y el bloqueo de la base, terminó cuando el ayudante del sheriff mató al atacante. Ocho personas resultaron heridas en el ataque, incluido el diputado y un segundo diputado que estaba con él.

Miembros de la familia identificaron el sábado a una de las víctimas como un recién graduado de 23 años de la Academia Naval de Estados Unidos.

"Joshua Kaleb Watson salvó innumerables vidas hoy con la suya", escribió Adam Watson en Facebook. "Murió como un héroe y estamos más que orgullosos, pero hay un agujero en nuestros corazones que nunca se puede llenar".

El senador estadounidense de Florida, Rick Scott, emitió una declaración mordaz llamando al tiroteo, el segundo en una base naval de Estados Unidos esta semana, un acto de terrorismo "si este individuo estaba motivado por el Islam radical o simplemente era mentalmente inestable".

Durante una conferencia de prensa el viernes por la noche, el FBI se negó a revelar la identidad del tirador y no hizo comentarios sobre sus posibles motivaciones.

"Hay muchos informes circulando, pero el FBI solo trata los hechos", dijo Rachel L. Rojas, agente especial del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Jacksonville.

Más temprano el viernes, dos funcionarios estadounidenses identificaron al estudiante como un segundo teniente en la Fuerza Aérea de Arabia Saudita y dijeron que las autoridades estaban investigando si el ataque estaba relacionado con el terrorismo.

Hablaron bajo condición de anonimato para revelar información que aún no se había hecho pública.

El presidente Donald Trump se negó a decir si el tiroteo estuvo relacionado con el terrorismo. Trump tuiteó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que había recibido una llamada telefónica del rey saudí Salman.

Dijo que el rey le dijo que "esta persona de ninguna manera representa los sentimientos del pueblo saudita".

El gobierno saudita ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias y dijo que brindaría "apoyo total" a las autoridades estadounidenses.

Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha tenido un sólido programa de capacitación para sauditas, que brinda asistencia en los Estados Unidos y en el reino. El tiroteo, sin embargo, destacó la relación a veces difícil de los dos países.