“Asteroide” podría ser viejo cohete de misión a la Luna

CABO CAÑAVERAL. — Se supone que iba a ser un “asteroide” que sería atrapado por la gravedad de la Tierra y se convertiría en una “miniluna” el próximo mes.

Pero en lugar de una roca cósmica, el objeto recién descubierto parece ser un viejo cohete de una fallida misión de alunizaje de hace 54 años que finalmente está regresando a casa, según el principal experto en asteroides de la NASA.

“Estoy bastante entusiasmado con esto”, dijo Paul Chodas a The Associated Press. “Ha sido mi pasatiempo encontrar uno de estos y hallar tal vínculo, y lo he estado haciendo durante décadas.”

Chodas conjetura que el asteroide 2020 SO, como se le conoce formalmente, es en realidad la etapa superior del cohete Atlas-Centauro que impulsó exitosamente el módulo Surveyor 2 de la NASA a la Luna en 1966 antes de que fuera desechada. El módulo de aterrizaje terminó chocando contra la Luna después de que uno de sus propulsores no se encendió en el camino. El cohete, mientras tanto, pasó por la Luna y entró en órbita alrededor del Sol como basura, para no volver a ser visto nunca más, hasta quizás ahora.