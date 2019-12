Aspirantes demócratas difieren del T-MEC

SAN FRANCISCO.- Dos senadores y aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos hicieron este jueves públicas sus diferencias respecto al nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá, conocido como T-MEC: Amy Klobuchar anunció que votará "sí", mientras Bernie Sanders adelantó su "no".

Los dos senadores revelaron el sentido de su voto durante el debate a siete que se celebra en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, el sexto del proceso de primarias y el primero que tiene lugar después de que la Cámara Baja votara ayer a favor del "impeachment" contra el presidente, Donald Trump.

"No votaré a favor del acuerdo porque no va a parar las deslocalizaciones (de la industria). No impedirá que las empresas se marchen a México", se mostró tajante el senador por Vermont y autoproclamado socialista democrático Bernie Sanders.