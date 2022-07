Así reaccionó Trump por el rechazo a su petición a Los Premios Pulitzer

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En octubre del 2021, el expresidente, Donald Trump, exigió una anulación de los galardones de periodismo otorgados a The New York Times y The Washington Post, declarando que sus investigaciones respecto a las noticias sobre la conexión entre Rusia y la victoria de su respectiva campaña en 2016, eran falsas.

No obstante, el concejo de Premios Pulitzer -el más prestigioso premio de Estados Unidos por los gratificantes logros de periodismo, literatura y composiciones musicales- decidió rechazar la petición de anulación propuesta por el expresidente, debido a que tras analizar el caso, no se encontró algún indicio para desacreditar a ninguno de los dos periódicos.

Ambas revisiones fueron dirigidas por personas sin conexión con las instituciones, ni conectadas entre sí al trabajo que estaba siendo examinado. Las revisiones por separado coincidieron en sus conclusiones: que ninguno de los pasajes o titulares, alegaciones o aserciones, en ninguna de las propuestas ganadoras, quedaba desacreditado por los hechos que emergieron posteriormente a la entrega de los premios"

Cabe resaltar, que The New York Times ha sido galardoneado con 130 premios Pulitzer a lo largo de sus 170 años de historia y The Washington Post ha ganado casi 70 hasta la actualidad. Ambos son dos de los medios con mayor influencia y prestigio.

¿Cómo reaccionó Trump?

El expresidente, indignado, destacó que no descansaría hasta corregir la equivocación que había causado el otorgamiento del premio Pulitzer a los periódicos ganadores en el año 2018.

En su comunicado, Donald Trump declaró: "El Concejo de los premios Pulitzer se ha quedado sin la poca credibilidad que tenía con su respuesta en relación al premio nacional de información entregado en 2018 al haber difundido noticias falsas", dijo Trump en su comunicado. Lamentando, además, que "en vez de actuar con integridad y transparencia, la junta protegió al mayor fracaso de la historia moderna en los reportajes: la falsa colusión rusa".