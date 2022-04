Así era 'El Tortolita', el ladrón que su madre dice que "no le hacía daño a nadie"

GUATEMALA.-El pasado 26 de marzo, Josué García, también conocido como 'El Tortolita', se subió a un autobús para asaltar a los pasajeros. Sin embargo, nunca pensó que uno de ellos estaba armado y le dispararía.

La noticia no habría pasado a mayores, de no ser por la reacción de la madre de 'El Tortolita', quien al enterarse de la muerte de su hijo dijo entre lágrimas: "Se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron”.

Te puede interesar: "Sólo salió a asaltar y me lo mataron": Madre exige justicia por su hijo ladrón

No le hacía daño a nadie. No le disparaba a nadie, sólo los asaltaba”, expresó.

Ya habría sido detenido

Josué García no era ningún novato. De acuerdo con la Policía Nacional de Guatemala, 'El Tortolita' ya era conocido por interceptar autobuses en la autopista Palín-Escuintla, donde solía subirse para asaltar a conductores y pasajeros por igual.

Te puede interesar: Video: Golpean y disparan a pasajeros durante asalto a combi de la CDMX

Asimismo, el joven ya había sido detenido en el pasado por los delitos de robo, portación de droga para el consumo y por extorsión.

No obstante, cada vez se las arreglaba para quedar libre. Según la policía, es una situación común porque la mayoría de las veces las víctimas no presentan denuncias contra los delincuentes.