Así conmemoran el 11-S a 20 años de los ataques terroristas en Nueva York

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill Biden, así como otros personajes de la política estadounidense, guardaron momentos de silencio en el monumento en Nueva York en honor a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

También acudieron los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, además de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, la ex primera Dama Michelle Obama.

Además de la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer; el ex alcalde Michael Bloomberg, entre otros.

Minuto de silencio en honor a víctimas del 11-S

Los presentes guardaron un momento de silencio a las 8:46 y a las 9:03, horas locales, que marcan los minutos en los que los aviones fueron estrellados por terroristas de Al Qaeda en las torres del World Trade Center, y a las 9:37, cuando otro avión golpeó en el Pentágono, reportó Reforma.

En las instalaciones del Pentágono también se guardó un momento de silencio.

Presentación de Bruce Springsteen

Tras el momento de silencio, los nombres de las víctimas del ataque empezaron a ser leídos por familiares. El músico Bruce Springsteen cantó “I’ll see you in my dreams”.

Asimismo se leyeron los nombres de las víctimas del World Trade Center.

De las 2 mil 996 víctimas del 11-S, 2 mil 753 personas murieron en Nueva York.

Kamala Harris y George Bush rinden honores

En un discurso frente a las víctimas del vuelo 93 en el 11 de septiembre de 2001, la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente George Bush remarcaron que, pese a las actuales divisiones entre los estadounidenses, debe permanecer un espíritu de unidad.

Ambos ofrecieron sus discursos en Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló un avión hace 20 años cuando un grupo de pasajeros hizo frente a terroristas que intentaban dirigir el avión hacia el Capitolio.

En el Pentágono, en Arlington, Virginia, Lloyd Austin, el Secretario de Defensa, y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, organizaron una ceremonia en honor a las 184 personas muertas.

De igual manera se leyeron uno a uno el número de fallecidos.