Asesinan a familia de 6 en su casa, incluyendo una madre adolescente y su bebé

CALIFORNIA, Estados Unidos.- Seis personas, entre ellas una madre de 17 años y su bebé de 6 meses, fueron asesinadas a disparos la madrugada del lunes en una casa del centro de California, y las autoridades buscan a por lo menos dos sospechosos, informaron agentes policiales.

Los agentes atendieron un reporte de disparos alrededor de las 3:30 de la madrugada en una vivienda de la localidad de Goshen, a poca distancia al este de Visalia, informó la policía del condado Tulare.

Los policías encontraron dos personas muertas en la calle y una más en la entrada de la vivienda, detalló Boudreaux.

Otras tres víctimas fueron encontradas dentro de la casa, incluyendo un hombre que aún estaba con vida pero murió posteriormente en un hospital, agregó el jefe policial.

De acuerdo con Boudreaux, los detectives buscan a por lo menos dos sospechosos. Creen que los asesinatos están relacionados con una pandilla. La policía llevó a cabo una orden de registro relacionada con narcóticos en la vivienda la semana pasada, indicó Boudreaux.

También creemos que esto no fue un acto de violencia al azar. Creemos que se trató de un ataque dirigido contra esta familia”, afirmó.

Dos de las víctimas, la madre adolescente y su bebé, fueron baleadas en la cabeza, añadió el jefe policial.

Samuel Pina dijo el lunes que su nieta adolescente, Alissa Parraz, y el hijo de ésta, Nycholas Nolan Parras, se encontraban entre las víctimas.

No puedo imaginarme qué tipo de monstruo haría algo así”, declaró a The Associated Press.