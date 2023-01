Asesinan a conductor adolescente de Los Ángeles que había atropellado a una madre y a su bebe después de haberle dado una sentencia leve

Este viernes se dio a conocer que el joven que había atropellado a sus 15 años a una madre que paseaba con su bebe en Los Ángeles en 2021, previo a solo haber recibido Una sentencia de cinco a siete meses en un campamento de libertad condicional juvenil, esta semana fue asesinado a tiros en Palmdale, California.

Kristopher Baca, de 17 años de edad, que fue como lo identificaron en Fox News Digital, al tratarse de un menor de edad, él se declaró culpable del atropellamiento con fuga sucedido en 2021.

Fue este viernes cuando la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó la muerte del adolescente, pero mencionaron que el examen aún estaba pendiente.

Los agentes que dieron con él lo encontraron con heridas de bala en una entrada de Palmdale en la cuadra 83600 de 11th Street East este pasado miércoles, según lo informó la oficina del alguacil.

Por medio de fuentes cercanas a la investigación se mencionó que el joven había estado antes en un restaurante de comida rápida tratando de “salir con una chica”.

Por lo que se sabe, el joven iba caminando solo a su casa, cuando un automóvil se detuvo a su lado y estalló una discusión, fue ahí cuando alguien dentro del auto abrió fuego y después se dio a la fuga.

Ante esto, la madre, victima de accidente provocado por el joven, quien pidió solo ser identificada como Rachel, eventualmente se mudó con su familia fuera de Los Ángeles para alejarse de lo que ella descubrió como policías blandos con el crimen.

"El universo brindó la justicia que no nos dieron en la corte, pero un castigo mucho más severo que el que le habrían dado a él en una corte de justicia", dijo.

El sospechoso tenía 15 años en el momento del atropello y se fugó y pidió al tribunal una liberación anticipada de su leve castigo. Un juez negó la solicitud, pero el joven murió antes de cumplir 18 años.

“Creo que me siento corta, por el sistema, porque no lo hicieron responsable y triste, no por él, sino un poco por su madre, porque si George Gascon realmente hiciera su trabajo, este niño todavía estaría vivo en la cárcel" dijo Rachel.