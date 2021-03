Asesina a su madre a puñaladas, la decapita y le corta los órganos sensoriales

AUSTRALIA.- Una joven de 27 años de edad asesinó a su madre con más de 100 puñaladas y luego la decapitó, presuntamente por sostener una discusión en su domicilio, ubicado Saint Clair, en el oeste de Sidney, Australia.

El crimen ocurrió en julio de 2019, pero la historia apenas se dio a conocer tras declarar culpable y condenar a 21 años siete meses de prisión a Jessica Camilleri, por el asesinato de su madre.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La jueza Helen Wilson indicó a la Suprema Corte de Nueva Gales del Sur que el homicidio de Rita Camilleri fue considerado un crimen de extraordinaria crueldad y brutalidad, agravado por haber sido cometido en su propia casa.

De acuerdo a The Sydney Morning Herald, la joven apuñaló a su progenitora en más de 100 ocasiones y luego le cortó la cabeza, lengua, nariz y le removió los ojos para depositarlos en la puerta de la casa de uno de sus vecinos.

Kristy Torrisi declaró que su hermana estaba obsesionada con las películas de terror, especialmente con "Texas Chainsaw Massacre" y "Jeepers Creepers".

Por su parte el psiquiatra forense David Greenberg, testificó que la acusada sabía que estaba matando a su madre, pero sus condiciones de salud mental "impedían sustancialmente" su control.

“Tenía pensamientos enfermos (...) Recuerdo haber apuñalado a mi madre. No me detenía. Me lastimé. La estaba dando en todas partes (de su cuerpo)”, le dijo la joven al psiquiatra.

La mujer tras confesar el crimen a la policía durante una llamada telefónica, aseguró que su madre la atacó primero y ella sólo se defendió, pero después de varios exámenes psiquiátricos cambió la versión y se comparó con un carnicero.