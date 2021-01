Asalto al Capitolio: quiénes son los seguidores de Trump que irrumpieron en el Congreso (y qué se sabe de la mujer que murió de un tiro en el cuello)

"QAnon Shaman", "Baked Alaska", Nick Ochs, Richard Barnett, Ashli Babbitt... son algunos de los de los cientos de partidarios de Trump que participaron en el asalto de este miércoles al Capitolio de Washington, mientras los legisladores llevaban a cabo la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Entre los asaltantes había miembros de diferentes grupos y organizaciones asociados a la extrema derecha, teorías de la conspiración y movimientos nacionalistas, así como individuos que niegan el triunfo demócrata en las presidenciales.

El FBI publicó este jueves varias imágenes de las personas que están siendo buscadas por el asalto y ha pedido la colaboración ciudadana en la identificación de los asaltantes.

Una de las manifestantes recibió un disparo en el cuello por parte de la policía cuando estaba en el interior de la sede del Congreso y murió mientras era trasladada a un hospital.

La mujer fue identificada como Ashli Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea y ferviente seguidora de Trump que había viajado desde California para participar en la protesta.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el 5 de enero, un día antes del asalto, la exmilitar de 35 años escribió: "Nada nos detendrá... ellos pueden intentarlo e intentarlo e intentarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo en DC en menos de 24 horas... de la oscuridad a la luz".

Nothing will stop us....they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours....dark to light!