Arrestan a presunto tirador en fiesta universitaria en Texas

GREENVILLE, Texas.- Un hombre sospechoso de abrir fuego en una fiesta universitaria fuera del campus en Texas, que mató a dos personas e hirió a otras 12, fue arrestado el lunes.

Brandon Ray Gonzales, de 23 años, de Greenville, Texas, fue detenido menos de 48 horas después del tiroteo del sábado, dijo el sheriff del condado de Hunt, Randy Meeks. Gonzales, quien fue arrestado en el concesionario de automóviles donde trabajaba, fue ingresado en la cárcel del condado de Hunt por un cargo de asesinato capital de varias personas. El bono se fijó en $ 1 millón. En una entrevista televisiva el lunes, Gonzales sostuvo que es inocente.

El tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche del sábado a las afueras de Greenville, a 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de un campus satélite del Sistema Universitario Texas A&M. Las autoridades creen que el tirador pudo haber estado apuntando solo a una persona en la fiesta de unas 750 personas, y que otros pudieron haber sido disparados al azar, dijo Meeks.

Kevin Berry Jr. de Dallas y Byron Craven Jr. de Arlington, ambos de 23 años, fueron asesinados, dijeron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar en una fiesta de Halloween y fiesta de bienvenida para Texas A&M University-Commerce en una instalación llamada The Party Venue, según Meeks, aunque las autoridades dijeron que no era un evento sancionado por la escuela.

Las autoridades creen que el tirador ingresó al lugar, que se encuentra a lo largo de una carretera en una zona rural a unos 4 kilómetros de los límites de la ciudad de Greenville, a través de la puerta trasera y comenzó a disparar con una pistola, dijo Meeks. Fue "un caos completo" después de que se dispararon los disparos, con cientos de personas, incluido el pistolero huyendo, dijo el sheriff.

En una entrevista desde la cárcel del condado de Hunt en Greenville, Texas, Gonzales le dijo a WFAA-TV que estaba en la fiesta vestido como guardia de seguridad, pero que estaba en su automóvil fuera del salón de fiestas cuando estallaron los disparos. Dijo que tiene testigos que pueden corroborar su paradero, pero que no identificaría a esos testigos en la entrevista.

De las 12 personas heridas, seis recibieron disparos y seis fueron pisoteados o heridos por el vidrio, dijeron las autoridades. Cinco permanecieron en el hospital, uno en estado crítico y cuatro en buen estado, el lunes, dijo Meeks.

El tiroteo se produjo cuando Texas A&M University-Commerce, a unas 60 millas (97 kilómetros) al noreste de Dallas, celebró el fin de semana de regreso a casa. Según su sitio web, es la segunda universidad más grande del Sistema Universitario de Texas A&M.

Después de una vigilia por Berry el domingo por la noche en un parque de Dallas, al menos una persona abrió fuego. La policía de Dallas dijo que nadie resultó herido, pero varios vehículos fueron reportados dañados.

Texas A&M University-Commerce había planeado celebrar una reunión comunitaria el lunes por la tarde con líderes estudiantiles y religiosos junto con consejeros. Pero la escuela luego dijo que, en base a conversaciones con estudiantes, se tomó la decisión de posponer la reunión. Los funcionarios de la universidad no dieron más detalles.