¿Por qué las armas nucleares de Israel estuvieron al borde de la destrucción?, según un reporte

ISRAEL.-Un informe publicado por The New York Times revela que las armas nucleares de Israel estuvieron al borde de la destrucción durante el ataque con cohetes llevado a cabo por Hamas desde Gaza el 7 de octubre.

Durante el ataque, cohetes lanzados desde Gaza impactaron en una base militar israelí crucial, que alberga misiles que se cree son capaces de llevar cabezas nucleares.

Esto provocó un incendio que representaba una amenaza potencial para instalaciones cruciales.

Sin embargo, gracias a acciones rápidas, se impidió que las llamas alcanzaran áreas sensibles, asegurando la integridad de los misiles capaces de transportar armas nucleares de Israel.

¿Tiene Israel armas nucleares?

Aunque Israel nunca ha confirmado públicamente la existencia de su arsenal nuclear, se estima que entre 25 y 50 lanzadores de misiles Jericho capaces de llevar armas nucleares están estacionados en la base Sdot Micha.

Los misiles Jericho, según documentos desclasificados del gobierno de EU, están diseñados para transportar cabezas nucleares.

Este ataque destaca la vulnerabilidad de las armas estratégicas altamente resguardadas de Israel ante ataques de cohetes.

Aunque los cohetes no impactaron directamente en los misiles capaces de llevar armas nucleares, el incidente plantea preocupaciones sobre la seguridad de estas armas estratégicas.

Columnas de humo se elevan al cielo tras un bombardeo israelí en Gaza, visto desde el sur de Israel. 3 diciembre 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko

La magnitud del ataque sugiere que los asaltos del 7 de octubre podrían haber sido más extensos de lo inicialmente informado, subrayando la vulnerabilidad de las armas estratégicas de Israel ante los ataques con cohetes.

El área de Sdot Micha fue blanco de múltiples cohetes durante varias horas, y no está claro cuántos fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Iron Dome de Israel. Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel no han comentado sobre los hallazgos del informe de The New York Times.

Anteriormente, se informó que el sistema de defensa Iron Dome (Domo de Hierro) de Israel había experimentado malfuncionamientos, con un cohete interceptor aterrizando en el área central de la ciudad de Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv.

El Iron Dome es un sistema de defensa antimisiles diseñado para proteger al país de amenazas de cohetes de corto alcance, desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, y se encuentra operativo desde 2011.