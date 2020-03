Arizona: Piden a tucsonenses no entrar en pánico ante coronavirus

NOGALES.- Ha habido un pánico, la gente anda comprando por todos lados productos como papel de baño, gel, destacó Felipe García, vicepresidente ejecutivo de Vamos a Tucson.

“Se agita la gente pero hablando con gente de Costco por ejemplo nos dicen que siguen surtiendo, se acaba rápido esperemos que pronto la gente que compró deje de venir y de acaparar’’, expuso.



Afortunadamente, resaltó, muchas empresas tienen políticas de no entrar en estos asuntos de pánico y subir precios.

“Hemos visto que la gente llega en camión y se acaba a las dos horas el papel de baño por ejemplo, pero no hemos visto que estén subiendo los precios’’, expuso.

“Por ejemplo sé que Home Depot a nivel nacional tienen un centro de emergencia y cuando hay necesidad ante un huracán, tormenta, que tienen que mandar producto lo primero que hacen es congelar precios’’, aseguró.

Y segundo, continuó, acelerar los procesos e distribución de productos.

Golpe económico

El vicepresidente ejecutivo de Vamos a Tucson observa un impacto definitivo a la industria del turismo no solo en la ciudad, sino estado, país y a nivel mundial.

“Muchos eventos los están moviendo hasta septiembre y octubre, hasta el segundo semestre del año pero definitivamente éstos meses dejarán de ser una temporada difícil, a partir de abril, mayo, junio una temporada baja, que la gente deja de viajar’’, agregó.

García agregó que a final del día hay menos ocupación en cuartos de hotel, restaurantes, además de que la gente deja de viajar a Tucson por el Coronavirus.“Acaban de anunciar que el torneo de basquetbol se cancela, las conferencias se cancelan, las ligas, definitivamente tendrá impacto muy fuerte’’, adelantó.El representante de Vamos a Tucson añadió que además el tipo de cambio se ha disparado, que es bien sabido puede ser algo temporal pero el impacto más fuerte es que el mexicano deje de viajar a la ciudad.“Como bien sabemos podrá ser algo temporal y obviamente va a tener valor el peso va a recuperar valor el peso, es una crisis en todo el mundo y hasta que no tengamos más certidumbre donde sepamos qué está sucediendo, a dónde vamos, va a seguir esta volatilidad en el mercado de acciones, transacciones’’, manifestó.El ejecutivo agregó que el Gobierno de la ciudad tiene un plan donde incluso contemplan para estar preparados ante cualquier eventualidad y que las cosas sigan funcionando.“Si alguien que por 'x' razones no ha pagado sus recibos de agua, hay prórroga, queremos que la gente se lave las manos y si le cortamos el agua pues, en caso de que haya número mayor de personas enfermas, los niveles de gobiernos municipales, estatal, tener un plan de acción’’, añadió.Felipe García agregó que el mensaje a la gente es que no entre en pánico, ya que se están tomando las medidas posibles para seguir teniendo negocios y que siga la economía funcionando.