Argentina retomará actividades en "muchas provincias" a partir del lunes

ARGENTINA.-El próximo lunes se retomarán actividades económicas en "muchas provincias" de Argentina, en lugares donde no hay transmisión comunitaria de la enfermedad del COVID-19, informó este viernes el jefe del gabinete de ministros, Santiago Cafiero.



"Estamos viendo que hay localidades, zonas y jurisdicciones que no tienen casos o que han tenido algún caso importado, donde no hay circulación viral (...). Definitivamente ahí se van a ir reanudando actividades", indicó Cafiero en declaraciones a la TV Pública argentina.



Cafiero dijo que el Gobierno nacional, presidido por Alberto Fernández, estudia esa medida con los gobernadores de cada provincia, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud.



En la actualidad, Argentina presenta circulación comunitaria del coronavirus en varios lugares del país, como la capital, Buenos Aires, y el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia de Buenos Aires, y también en conglomerados urbanos como Chaco (norte), Tierra del Fuego (sur), Santa Fe (centro) y Córdoba (centro).



Sin embargo, hay multitud de provincias que han registrado menos de una decena de casos y todavía hay dos de ellas, Formosa y Catamarca (ambas en el norte), que permanecen sin positivos confirmados de la pandemia.



DISTINTAS REALIDADES EN EL PAÍS



"A partir del lunes se van a ir reanudando actividades en muchas provincias de la Argentina", recalcó Cafiero, que no especificó a qué jurisdicciones alcanza la propuesta.



El jefe de Gabinete explicó que en multitud de lugares del país el virus se extiende de manera mucho más lenta que en otras.



La medida supondría un cambio respecto al aislamiento social obligatorio que rige en todo el país desde el pasado 20 de marzo, y que el Gobierno amplió hasta al menos el 26 de abril.



Cafiero subrayó el caso particular de la provincia de Buenos Aires, ya que en ese lugar "hay realidades distintas" entre las localidades más cercanas a la capital, que forman parte del llamado conurbano, y aquellas más alejadas, en una provincia que tiene una superficie de cerca de 307.000 kilómetros cuadrados de extensión, con poblaciones rurales en gran parte de ella.



ARGENTINA REGISTRA 88 NUEVOS CASOS



El Ministerio de Salud argentino confirmó en su reporte vespertino diario del viernes 88 nuevos casos de coronavirus, por lo que se llegó a la cifra de 2.758 positivos en el país.



Además, 7 personas más murieron hoy y el total de decesos desde que la enfermedad llegó al país alcanzó los 129.



Entre los fallecidos, tres residían en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de Buenos Aires, dos en Mendoza (oeste) y una en la provincia de La Rioja (norte).



Hasta el momento, el 31 % de casos son importados, el 36,3 % son contactos estrechos de casos confirmados, el 17,3 % son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Los casos de circulación comunitaria presentan un avance del 0,5 % respecto a la jornada de ayer.