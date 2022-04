Argentina: por primera vez un título es emitido para una persona no binaria

En Argentina, Mel Randev Gutierrez se convirtió en el primer estudiante de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en obtener un título universitario no binario emitido por la institución.

Su título, “Profesore en Comunicación Social”, fue dado a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de Género en Argentina. Este fue gestionado por dicha Secretaría y la Agrupación Rodolfo Walsh.

Ambas organizaciones dejaron claro que este hecho "constituye un gran avance en materia de igualdad de género e inclusión".

"La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP otorgará el primer título no binarie de la Universidad a Mel Randev Gutiérrez. Tras una gestión de la Secretaría de Género y la Agrupación Rodolfo Walsh @agrup.rodolfowalsh se aprobó otorgarle el diploma de 'Profesore en Comunicación Social' a le estudiante, lo que constituye un gran avance en materia de igualdad de géneros e inclusión", expresaron por redes sociales.



Mel Randev Gutierrez dijo estar “orgullose” ante esta noticia y adjudicó este logro a “todes” con los que no se identifican con los dos géneros binarios prototípicos.

"Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario", declaró Mel Randev Gutierrez.

"Lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede" mencionó.

