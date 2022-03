Argentina: Policía acosó a una joven que fue a la comisaría a denunciar a su novio por violencia de género

BUENOS AIRES.-Este martes fuentes policiales y judiciales informaron que un elemento de la policía de una comisaría de Ricardo Rojas, en Tigre, fue detenido luego de acosar a una joven que llegó al lugar para denunciar por violencia de género a su novio.

Estos hechos tuvieron lugar en la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, ubicada en la calle Carlos Delcasse 2909, alrededor de las 08:00 horas del día de ayer. Momentos después en el lugar se registraron varios destrozos, luego de que los familiares de la chica arribaran al lugar para atacar al oficial tras enterarse de lo sucedido.

El oficial fue identificado como el subayudante Marcelo Ezequiel Bogado, quien intentó aprovecharse de la situación cuando la joven de 21 años entró llorando a la subcomisaría con la intención de refugiarse de su pareja y denunciarlo por violencia de género.

Tras lo sucedido, la joven regresó a su casa para contarle a su familia lo que había ocurrido con el agente, por lo que varios parientes acudieron a la sede policial para agredir al oficial, provocando algunos destrozos en el lugar. Parte de los hechos quedaron registrados en videos que se encuentran circulando en redes.

De acuerdo con información que reporta Infobae, el subayudante Bogado, de 31 años, ya fue detenido por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al no tomar la denuncia de la víctima.

Asimismo, se encuentra en proceso de investigación por su comportamiento hacia la joven y se decidió desde la Dirección General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense, desafectarlo de la Fuerza de policía.

Cuando yo le dije que no le quería dar el beso, él me dijo: ‘Dale, que no hay nadie. Tengo 24 años y no nos llevamos mucha diferencia de edad‘. Y ante eso me fui sola caminando a mi casa, que era lo que no quería”, relató la víctima a la prensa este lunes.