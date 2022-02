Argentina: El diputado Máximo Kirchner renuncia a la presidencia de su bloque en el Congreso

ARGENTINA.-Este lunes, Máximo Carlos Kirchner, el hijo de los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, renunció a la presidencia del bloque oficialista el “Frente de Todos” (FdT).

Esto a causa de una discrepancia con la negociación de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44 mil millones que el país tiene con el organismo.

El mismo Kirchner fue quien anunció este hecho por medio de un extenso comunicado que publicó el día de ayer por la tarde, mismo en el que también informó que aunque esté renunciando a la presidencia del bloque, seguirá siendo diputado y un miembro del partido de Gobierno.

Te puede interesar: "Teníamos una soga al cuello": 7 claves del acuerdo entre Argentina y el FMI para refinanciar la enorme deuda del país sudamericano

He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado" anunció Kirchner.