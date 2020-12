Aprueba EU vacuna de Pfizer contra Covid-19, señala NYT

WASHINGTON, D.C.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos, el ente que regula la comercialización de fármacos, autorizó este viernes el uso de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, según The New York Times y The Washington Post.

Temprano este día, el jefe de despacho de la Casa Blanca Mark Meadows presionó el viernes al titular de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, para que autorice el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus antes de que concluya el día o de lo contrario podría ser despedido, dijeron dos funcionarios del gobierno.

La vacuna producida por Pfizer Inc. y su socio alemán BioNTech obtuvo el jueves un respaldo crucial de un panel de asesores externos de la FDA (siglas en inglés de la agencia). La autorización de ésta, que se esperaba fuera este fin de semana, es el siguiente paso necesario para que la vacuna llegue al público.

La FDA no está obligada a cumplir la recomendación del panel, pero la devastación provocada por el virus hace que sea casi seguro que sea autorizada.

Meadows habló con Hahn por teléfono el viernes, según un alto funcionario del gobierno que estaba al tanto de la llamada, pero carece de autorización para declarar sobre conversaciones privadas.

El jefe de despacho también le dijo a Hahn que su trabajo estaba en riesgo si no se autorizaba el uso de emergencia antes del sábado, dijo un segundo funcionario gubernamental familiarizado con la conversación.

Hahn indicó que le diría a los reguladores que concedieran la decisión, dijo el funcionario.

El presidente Donald Trump ha estado presionando para que se apruebe rápidamente la vacuna, y el viernes en la mañana emitió un tuit dirigido a Hahn, quejándose de que la FDA “sigue siendo una tortuga grande, vieja y lenta". Trump ha criticado públicamente el ritmo del proceso de revisión de la vacuna por parte de la FDA.

“Saca las malditas vacunas ahora, doctor Hahn”, tuiteó Trump el viernes. “Deja de jugar y comienza a salvar vidas”.

Hahn no estuvo de acuerdo con la forma en que se interpretó su conversación con Meadows.

“Esta es una representación falsa de la llamada telefónica con el jefe de despacho”, dijo Hahn en un comunicado. “La FDA fue alentada a seguir trabajando sin demora en la solicitud de Pfizer-BioNTech para el uso de emergencia (de la vacuna). La FDA está comprometida a emitir esta autorización rápidamente, como señalamos en nuestro comunicado de esta mañana”.

La FDA había dicho el viernes en la mañana que “trabajaría rápidamente” para otorgar la autorización para el uso de emergencia de la vacuna.

El doctor Ashish Jha, rector de la escuela de salud pública de la Universidad Brown, dijo que la presión era un “error no forzado” por parte de la Casa Blanca que podría socavar la confianza pública en la vacuna.

“Crea una apariencia de interferencia política”, dijo Jha. “Cada vez que uno ve que el presidente se involucra, la confianza en la vacuna cae un 10%”.

Hahn y otros altos funcionarios de salud han estado trabajando durante meses para aumentar la confianza del público en el intento del gobierno por tener una vacuna, el cual requerirá a la larga que la mayoría de los estadounidenses se la apliquen para poder suprimir el virus.