Aplican vacuna contra VIH en fase 3, previa a comercialización

VALENCIA, España.- La vacuna contra VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) se encuentra en las últimas pruebas (fase 3 de ensayos), previas a su comercialización, compartió Lucas Villa, una de las personas a las que se aplicó.

Este biológico es conocido como Mosaico y desarrollado por la farmacéutica Janssen, en la cual varios médicos han depositado sus esperanzas, ya que podría generar anticuerpos necesarios para prevenir la infección de transmisión sexual.

Villa comenta que ahora medirán la respuesta inmune de la vacuna aplicada en su organismo.

Hoy me han vacunado, pero no contra el coronavirus. Me han vacunado contra el VIH", tuiteó desde su cuenta personal.