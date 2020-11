¡Aplastan Cheetos! Camión de Servicio Postal se une a festejo por victoria de Biden

BROOKLYN, Nueva York.- Los festejos de la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos incluyeron curiosos momentos, mientras Donald Trump señala que se han adelantado en hacerlo.

Entre las escenas más peculiares que se dieron hubo la de celebrar con euforia la derrota de Trump, mientras aplastaban Cheetos.

People are ritualistically stomping on cheetos here in crown heights pic.twitter.com/qUWvAiNt6V — jacob (@jacobplitman) November 7, 2020

Aunque también causó revuelo el hecho de que un camión del Servicio Postal se uniera a los festejos haciendo sonar el "pito" (claxon) del vehículo, sobre todo por la polémica que generó con el retraso en las votaciones por correo, por las que incluso Trump interpuso demandas.

Brooklyn and the USPS, cheering each other on. pic.twitter.com/RURUtadYEt — Peter Kafka (@pkafka) November 7, 2020

Cientos de jóvenes se congregaron en la céntrica plaza de Washington Square Park, donde celebraron la posible salida del mandatario de la Casa Blanca bailando y cantando al ritmo del "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" del grupo Stema, a la vez que vitoreaban "Fuck Donald Trump" (Que le jodan a Donald Trump) y "Get out, get out" (lárgate).

Los neoyorquinos expresaban así su alegría por la previsible victoria del demócrata Joe Biden, que cada día está más cerca de una victoria electoral muy ajustada y que ha mantenido en tensión a EU desde que se celebraran los comicios el pasado martes.

Block party in Fort Greene is �� pic.twitter.com/WX7LDlNI9X — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 7, 2020

En el colorido festejo se vieron carteles luminosos con el nombre de Biden, mensajes contra el actual presidente como "Dump Trump" (Trump a la basura) o consignas en favor de la democracia como "Democracy is sexy" (La democracia es sexy), además de numerosas banderas multicolor que representan a la comunidad LGTB.

Los manifestantes también corearon el "We are the champions" de Queen, a la vez que ondeaban carteles con el mensaje "Blue wave" (Oleada azul), en referencia a la marea de demócratas, cuyo color es el azul, que han acudido a las urnas para apoyar a Biden.

"De manera colectiva hemos derrocado a un tirano", decía megáfono en mano en el Washington Square Park una de las organizadoras del evento, que también estuvo amenizado por diferentes instrumentos de percusión.

Minorías celebran

En el barrio de East Williamsburg, en Brooklyn, donde vive un elevado número de neoyorquinos de origen latino, la derrota de Trump es especialmente emocionante, y segundos después de que los medios comenzaron a declarar la victoria de Joe Biden, los vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas, golpeando cacerolas y dando gritos de júbilo.

"Va a ser una fiesta para los latinos y para todo el mundo. Este país está muy contento con la victoria de Biden", cuenta a Efe Andrés Pichado, trabajador dominicano de un comercio de la Avenida Graham, donde reinaba el sonido de las bocinas de los autos celebrando la derrota de Trump.

"Este nuevo presidente que tenemos va a tener un poquito más juicio que Trump, y nos va a tratar mejor a todos", agrega. "Esta noche vamos a celebrar con toda la familia".

Los negros, otra de los sectores de la población que más se han visto afectados con la negativa de Trump de condenar los ataques de grupos de supremacía blanca y la violencia policial hacia jóvenes de raza negra, mostraba su alegría ante la Torre Trump.

"Después de tres años y medio este país está devastado y realmente necesitábamos un cambio", comenta Carole Doyle, que acudió a la Torre Trump con su nieto, quien portaba un cartel con el mensaje "Trump, You're Fired!" (Trump, ¡estás despedido!).

"La gente de Nueva York siempre ha sabido que es un mentiroso. (...) Me deja atónita que tuviera tanto apoyo, pero eso cambia el 20 de enero", dijo la neoyorquina en referencia a la fecha de la ceremonia de investidura de Joe Biden.