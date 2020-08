Anula tribunal la sentencia de muerte del atacante del maratón de Boston

BOSTON, EU.-Adjudicando que el juez que supervisó el caso no investigó adecuadamente a los jurados por posibles sesgos, un tribunal federal de apelaciones rechazó la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev atacante en el atentado del maratón de Boston en 2013.

Los tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos ordenó un nuevo juicio de penalización sobre si Tsarnaev, de 27 años, para ser ejecutado por el ataque que mató a tres personas e hirió a más de 260.

Pero no se equivoquen: Dzhokhar pasará los días restantes encerrado en prisión, con el único asunto pendiente de si morirá por ejecución, dijeron los jueces

Los abogados de Tsarnaev reconocieron al comienzo de su juicio que él y su hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, dispararon las dos bombas en la línea de meta del maratón, argumentaron que Dzhokar Tsarnaev es menos culpable que su hermano, quien dijeron que era el autor intelectual del ataque.

Tamerlan Tsarnaev murió en un tiroteo con la policía unos días después del atentado del 15 de abril de 2013. Dzhokar Tsarnaev está ahora tras las rejas en una prisión de supermáxima de alta seguridad en Florence, Colorado. Condenado por treinta cargos, incluyendo conspiración y uso de un arma de destrucción masiva.

Los fiscales dijeron al jurado que los hombres llevaron a cabo el ataque para castigar a Estados Unidos por sus guerras en los países musulmanes. En el "bote" donde se encontró escondido a Tsarnaev, había garabateado una confesión que se refería a las guerras y escribió, entre otras cosas, "Deja de matar a nuestra gente inocente y nos detendremos".

Los abogados de Tsarnaev identificaron una serie de problemas con su juicio, pero dijeron en un escrito presentado ante el tribunal que el "primer error fundamental" fue la negativa del juez a sacar el caso de Boston. También señalaron las publicaciones en redes sociales de dos miembros del jurado que sugerían que albergaban opiniones firmes incluso antes de que comenzara el juicio de 2015.