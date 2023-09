Anheuser-Busch deja de cortar las colas de los caballos Clydesdale de Budweiser después de las reacciones negativas

BÉLGICA.- Anheuser-Busch, la compañía detrás de la cerveza Budweiser, anunció recientemente el cese de una práctica que ha generado fuertes críticas y protestas. Se trata de la amputación de colas de los caballos Clydesdale utilizados en sus anuncios y eventos promocionales, una medida que ha desencadenado el enojo de defensores de los derechos de los animales.

La práctica de la amputación de colas de caballos se suspendió a principios de este año. La seguridad y el bienestar de nuestros queridos Clydesdales son nuestra máxima prioridad", dijo Anheuser-Busch en un comunicado enviado al medio NBC News.

La controversia en torno a esta práctica, conocida como "docking", ha estado en aumento durante el último año. Se ha descubierto que se realizaba por razones estéticas, lo que ha llevado a críticas tanto dentro como fuera de la industria cervecera.

La organización de derechos de los animales, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), fue una de las voces más destacadas en la condena de esta práctica, revelando que los caballos de Budweiser habían sido sometidos a la amputación de colas.

La amputación de colas por razones cosméticas está prohibida en varios estados y países, y ha sido condenada por la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, que argumenta que es innecesaria y limita la capacidad de los caballos para protegerse de insectos. PETA afirmó que el procedimiento puede ser doloroso y celebró la decisión de Anheuser-Busch como una victoria.

Esta victoria se produce después de docenas de protestas de PETA, campañas publicitarias en todo el país y súplicas de más de 121,000 consumidores preocupados, y envía un mensaje a otras empresas de que el abuso animal no vende", declaró la organización.

Anheuser-Busch y los caballos Clydesdale

La relación de Anheuser-Busch con los Clydesdale se remonta a décadas atrás, cuando introdujo un carro de cerveza tirado por caballos en la década de 1930 para celebrar la derogación de la Prohibición de la cerveza. Desde entonces, estos caballos se han convertido en una parte icónica de la marca Budweiser, un símbolo que ha perdurado a lo largo de los años.