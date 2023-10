Ancianos son despojados de su hogar por inquilina que vendió la casa a escondidas: "La alquilamos para comprar medicinas"

VENEZUELA.- La triste realidad de un anciano de 87 años, identificado como Melquiades, ha conmovido a las redes sociales después de que expusiera su angustiosa situación en un video compartido en la plataforma de Twitter.

En uno de múltiples videos, Melquiades narra cómo su inquilina vendió su única propiedad sin su consentimiento, dejándolo y a su esposa, de 92 años, sin hogar, informa el medio Milenio.

El hombre, visiblemente afectado, relató su difícil situación:

Me robaron mi apartamento y necesito la ayuda de ustedes. Me llamo Melquiades, tengo 87 años, y mi esposa 92. Nuestro único apartamento lo alquilamos para pagar medicinas, y nuestra inquilina lo vendió a otra persona sin nuestro permiso. No recibimos ningún pago, y no vendimos nuestro apartamento".