Ana Gabriel elevó su voz de protesta en el Festival de Viña del Mar

CHILE.- La cantautora y compositora mexicana, Ana Gabriel se presentó este martes en el Festival Viña del Mar y aprovechó el escenario para elevar su voz de protesta por la situación que ocurre en latinoamérica.

En el caso de Chile dijo que aunque está agradecida con el país, espera que las cosas vuelvan "como siempre lo tenía en mi alma, a establecerse".

Aclaró que no le gusta la política pero no acepta que le hagan daño a los pueblos. "No lo puedo aceptar como no acepto lo que está pasando en México".

Pidió a todos los presentes y aquellos que sintonizaron la transmisión que oren para que la situación en latinoamérica se arregle. "Realmente el último país que pensé que iba a caer en las garras y manos de unos pocos, cayó así que amigos chilenos no se dejen. Recemos por este país".