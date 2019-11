Amber Luke se quedó ciega 3 semanas tras inyectarse los ojos con tinta

LONDRES, Inglaterra.-Un "modificadora del cuerpo" ha hablado sobre cómo se quedó ciega durante tres semanas después de tatuarse los globos oculares con tinta azul en un procedimiento doloroso de 40 minutos.

Amber Luke, de 24 años, de la Costa Central, Nueva Gales del Sur, Inglaterra, ha gastado 26 mil dólares en la transformación de su aspecto, sufriendo modificaciones extremas, como corte de lengua y los lóbulos de las orejas.

La perforadora corporal de cabello azul tiene 200 tatuajes de la cabeza a los pies y ha tenido un aumento de senos, rellenos de mejillas y labios e implantes puntiagudos colocados en sus oídos.

Pero Amber, que se hace llamar el "Dragón Blanco de Ojos Azules", dice que el procedimiento más peligroso fue inyectarse tinta azul en sus globos oculares.

"Ni siquiera puedo comenzar a describirte cómo era la sensación, lo que sentía era cómo el globo ocular era penetrado con la tinta, sentí que [el artista del tatuaje] tomó 10 fragmentos de vidrio y lo frotó en mi ojo", le dijo Amber a la cadena Barcroft TV.

Amber reveló que se arriesgaba a quedarse ciega permanentemente después de inyectarse tinta azul en sus globos oculares.

"El procedimiento para hacerme los ojos fue de solo 40 minutos", dijo.

“Fue muy intenso y muy doloroso. Mis ojos se mantuvieron abiertos mientras se inyectaba la tinta en mi ojo con una jeringa. Estuve ciega durante tres semanas”.

Si bien la estrella de Instagram ahora está cubierta de tataujes, no siempre lo había estado.

La primera vez que la tatuaron fue cuando tenía 14 años, momento que comenzó a luchar contra la depresión.

Desde entonces, Amber ha sido tatuada más de 200 veces.

Amber declaró que 'no se arrepiente' de su transformación que ha durado 10 años.

"No me preocupa cómo me veré cuando sea mayor, entiendo que todos envejecen y no creo que nadie se vea demasiado "bonita" a los 70 años", dijo.

"Al final del día, es lo único que puedo llevar a mi tumba conmigo".