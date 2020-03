"Allí me van a violar": Menor feminicida de Camila llora ante juez

LIMA PERÚ.- El menor de 15 años de edad acusado de secuestrar, abusar sexualmente y asesinar a Camila, una menor de 4 años, en Perú confesó que los internos han amenazado con violarlo y matarlo, de acuerdo a reportes de La Hora, diario peruano.

Luego de entrar al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima "Maranguita", el adolescente acusado de privar de la libertad y de la vida a la pequeña Camilia fue golpeado brutalmente por internos.

También agrega que recibió amenazas de violación y muerte.

Sentenciado a 36 meses de prisión preventiva, "M.F.A." no soportó más y partió en llanto ante el juez tras revelar las amenazas que ha recibido.

Además, trasciende que el joven habría clamado al juez José Ronald Aliaga que no le de más tiempo en el reformatorio, pues "su vida corre peligro".

Ahí me van a violar y matar, ya me lo han dicho… No quiero estar ahí, me voy a morir… No me deje ahí". reveló entre lágrimas el confeso responsable del feminicidio de Camila.