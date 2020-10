Alimentaron a su hija con dieta vegana y le causan grave daño cerebral

AUSTRALIA.- Graves daños cerebrales le causaron sus padres a una niña de apenas 1 año de edad, por alimentarla desde pequeña bajo una estricta dieta vegana.

El Tribunal de Australia condenó a un año de trabajo comunitario a la pareja, luego de que se declararan culpables de generar lesiones cerebrales graves a su hija por la alimentación que le proporcionaron en su crianza.

De acuerdo a la revista “Neewsweek”, la pequeña quedó con una parálisis cerebral por la falta de nutrientes esenciales, los cuales son claves en el proceso de crecimiento.

Su historial médico, revela que nació completamente sana, sin embargo a partir de noviembre de 2017 comenzó a perder peso, al dejar su madre de producir leche materna.

No obstante de que un pediatra les recomendó recurrir a la alimentación con leche en polvo, los padres no hicieron caso y optaron por comprarle leche de coco, jugos de frutas, alimentos vegetales y suplementos caseros que no fueran de origen animal.

En el 2018, la infante de 1 año de edad, fue ingresada en estado grave a un hospital, con un peso de seis kilos, donde se le detectó un complejo problema de desnutrición, la cual fue detallada por los especialistas como “similar a la de los niños que sufren hambruna en África”.

También detectaron que tenía hematomas en el cuerpo, erupciones cutáneas, decoloración de piel, estaba letárgica y tenía sangre de color oscuro en el pañal.

Ante esto, las autoridades iniciaron un proceso penal en contra de los padres, por incumplir el deber de proporcionarle a su hija un correcto y saludable desarrollo.

La niña actualmente tiene 3 años de edad y aunque ya cuenta con una dieta acorde a su edad, la cual es proporcionada por sus padres, desarrolló problemas para comunicarse y realizar actividades físicas.