Alertan por comidas para perros que han matado a 28 mascotas por intoxicación

WASHINGTON, D.C.- Midwestern Pet Foods, Inc., de Evansville, IN, ha emitido un retiro voluntario de los productos alimenticios para perros y gatos que se enumeran a continuación debido a pruebas que indican niveles de aflatoxina que exceden los límites aceptables. Los productos se distribuyeron a nivel nacional a distribuidores en línea y tiendas minoristas.

La aflatoxina es una toxina producida por el moho Aspergillus flavus, que puede crecer en el maíz y otros granos utilizados como ingredientes en los alimentos para mascotas. En niveles altos, las aflatoxinas pueden causar enfermedades y la muerte en las mascotas.

Ha habido informes de enfermedades y muertes en perros asociadas con los lotes de Sportmix High Energy que se enumeran a continuación. No se han reportado enfermedades en gatos o humanos.

Si su mascota muestra signos de intoxicación por aflatoxinas, como lentitud, pérdida de apetito, vómito, ictericia (tinte amarillento en los ojos, encías o piel debido a daño hepático) y / o diarrea, comuníquese con un veterinario de inmediato. Proporcione un historial dietético completo a su veterinario. Puede ser útil tomar una fotografía de la etiqueta del alimento para mascotas, incluido el número de lote.

La información del código de lote se puede encontrar en la parte posterior de la bolsa y aparecerá en un código de tres líneas, con la línea superior en formato “EXP 03/03/22/05 / L # / B ### / HH: MM” de la siguiente manera (ver más abajo en la sección de imágenes).

Los minoristas y distribuidores deben retirar inmediatamente los lotes retirados de su inventario y estantes. No venda ni done los productos retirados del mercado. Se anima a los minoristas a que se pongan en contacto con los consumidores que hayan comprado los productos retirados del mercado, si tiene los medios para hacerlo (tarjetas de comprador frecuente, etc.).

Padres de mascotas: no alimente a sus mascotas ni a ningún otro animal con los productos retirados del mercado. Destruya los productos de manera que los niños, las mascotas y la vida silvestre no puedan acceder a ellos. Lave y desinfecte los tazones, tazas y recipientes de almacenamiento de alimentos para mascotas.

Comuníquese con Asuntos del Consumidor de Midwestern Pet Foods al 800-474-4163, ext. 455 de 7 a. M. A 4 p. M., Hora central, de lunes a viernes, o por correo electrónico a info@midwesternpetfoods.com para obtener información adicional.

Este es un retiro voluntario realizado en cooperación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Los códigos de lote retirados son los siguientes:

50 # Sportmix Energy Plus Lotes Exp 03/02/22/05 / L2, 03/02/22/05 / L3, 03/03/22/05 / L2

44 # Sportmix Energy Plus Lotes 03/02/22/05 / L3

50 # Sportmix Premium High Energy Lotes 03/03/22/05 / L3

44 # Sportmix Premium High Energy Lotes 03/03/22/05 / L3

31 # Sportmix Lotes originales para gatos 03/03/22/05 / L3

15 # Lotes de gatos originales Sportmix 03/03/22/05 / L2, 03/03/22/05 / L3