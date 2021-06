Alemania critica la falta de rigor en otros países ante la variante Delta

ALEMANIA.- El ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun, criticó hoy la falta de reglas más estrictas en otros países para el ingreso de viajeros procedentes de zonas de riesgo por presencia de mutaciones.

Durante una entrevista en la televisión pública ZDF, Braun calificó de "enorme malentendido" las declaraciones según las cuales el Gobierno alemán no quiere normas más estrictas, y recuerda que en el caso de Alemania no hay mucho más margen.

Para las zonas de riesgo por presencia de variantes del virus ya tenemos las reglas más estrictas en toda Europa. No he visto a nadie que pida más de 14 días de cuarentena. Esa es la norma más estricta a nivel europeo. Nuestro punto débil es que otros países en Europa no las tienen", dijo.