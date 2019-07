Alemania celebra 75 aniversario del complot para matar a Adolf Hitler

BERLÍN (AP) - Alemania celebra el 75 aniversario del complot más famoso para matar a Adolf Hitler, en honor a quienes resistieron a los nazis, quienes fueron estigmatizados durante décadas como traidores, como pilares de la democracia moderna del país en medio de crecientes preocupaciones por el resurgimiento de la extrema derecha.

La canciller Angela Merkel, que hablará el sábado en una ceremonia anual de juramento para unas 400 tropas antes de asistir a un evento conmemorativo, rindió homenaje antes del aniversario al líder del complot ejecutado, el coronel Claus von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores, y destacó su importancia para los modernos. Alemania.



Solo si entendemos nuestro pasado podemos construir un buen futuro", dijo.

Von Stauffenberg intentó matar a Hitler con un maletín bomba el 20 de julio de 1944, durante una reunión en su sede de Prusia Oriental. Hitler escapó de toda la fuerza de la explosión cuando alguien movió el maletín junto a la pata de una mesa, desviando gran parte de la fuerza explosiva. La trama se derrumbó cuando se supo que Hitler había sobrevivido. Von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores fueron ejecutados en cuestión de horas.

La historia tuvo poca resonancia en los años inmediatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos seguían considerando a los conspiradores del 20 de julio como traidores, ya que habían sido pintados por los nazis después del fallido asesinato.

La resistencia contra los nazis solo llegó a ser "laboriosamente aceptada" durante las décadas siguientes, dijo Johannes Tuchel, director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana, e incluso en la década de 1980 muchos creyeron que su memoria se desvanecería. Solo en 2004, una encuesta mostró que la mayoría de los alemanes creen que la resistencia a los nazis es "importante para nuestra cultura política", agregó.

"Aquellos que actuaron el 20 de julio son un ejemplo para nosotros, porque mostraron que siguieron su conciencia y pusieron su sello en una parte de la historia alemana que, de otro modo, estaba definida por la oscuridad del nazismo", dijo Merkel la semana pasada en su video semanal. mensaje.

Tuchel dijo que von Stauffenberg es una "figura simbólica" de la resistencia, un oficial que evolucionó de apoyar las políticas nazis a convertirse en un feroz opositor al régimen después de la invasión de Hitler a la Unión Soviética en 1941. Reconoció que la resistencia dentro del ejército alemán era En términos generales, diminuto: de 200 a 300 personas participaron en el complot del 20 de julio. El ejército alemán tenía unos 8 millones de hombres en armas en ese momento, y solo "uno o dos" de sus más de 1,000 generales y almirantes participaron.

Pero el memorial que dirige Tuchel, en el complejo de Berlín donde trabajaron y fueron ejecutados los defensores de Von Stauffenberg, trata de mostrar todo el alcance de la resistencia alemana al régimen de Hitler después de que los nazis tomaron el poder en 1933.



Los estudiantes en Munich formaron el movimiento de la Rosa Blanca, distribuyendo panfletos que instaban a la "resistencia pasiva" a partir de 1942. Sus líderes incluían a los hermanos Hans y Sophie Scholl, quienes fueron ejecutados en 1943 y también se han convertido en íconos de la resistencia.

El llamado Círculo Kreisau de Helmuth James von Moltke comenzó a trabajar en secreto para terminar con la dictadura en 1940. Y en 1938, el carpintero Georg Elser intentó matar a Hitler y otros líderes nazis en un evento en Munich, pero fue frustrado como el líder nazi inesperadamente Salió de la habitación minutos antes de que explotara una bomba.

Tuchel admitió que, incluso ahora, hay deficiencias en el conocimiento de los historiadores sobre la resistencia y prometió más investigación en los próximos años sobre el papel de las mujeres que se opusieron a la dictadura nazi, en respuesta a una reciente llamada del parlamento.

El aniversario de este año se produce en medio de un aumento en la preocupación por el aumento en el número de extremistas de extrema derecha en Alemania, semanas después del asesinato de un funcionario regional del partido de Merkel que había apoyado el enfoque de bienvenida de los cancilleres a los inmigrantes. Un extremista con condenas anteriores por delitos violentos contra los migrantes ha sido arrestado como el presunto asesino.

"Hoy, estamos obligados a enfrentar todas las tendencias que quieren destruir la democracia, incluido el extremismo de derecha", dijo Merkel en su mensaje sobre el complot del 20 de julio.

Los historiadores se preocupan por los esfuerzos de los grupos de extrema derecha en Alemania y partes de la alternativa nacionalista de línea dura para el partido de Alemania, o AfD, para apropiarse de la resistencia para sus propios fines. AfD ingresó al parlamento nacional en 2017 y su apoyo en las urnas supera el 10%. En 2017, una asociación local de AfD publicó un anuncio que afirmaba que "Sophie Scholl votaría por AfD", cooptando el nombre de la activista White Rose en un intento ampliamente criticado de legitimar al partido al insinuar que el gobierno de Merkel es una dictadura. .

Robert von Steinau-Steinrueck, jefe de la Fundación 20 de julio de 1944, que comenzó en 1949 para apoyar a las familias de los conspiradores, denunció tales "intentos de etiquetado fraudulento, mezclando oposición en democracia con resistencia a una dictadura solo porque algunas personas no lo hacen. No me gusta el resultado de los procesos democráticos ".