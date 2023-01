Alec Baldwin: acusarán al actor de homicidio involuntario por el disparo accidental con el que mató a una directora de fotografía en un rodaje

Getty Images

El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar a la directora de fotografía Halyna Hutchins, informaron este jueves autoridades en Estados Unidos.

Hutchins murió por un disparo de Baldwin en el set de filmación con una pistola de utilería en octubre de 2021.

El actor ensayaba una escena para la película Rust cuando ocurrió el accidente en un rancho cercano a Santa Fe, Nuevo México.

Hannah Gutiérrez Reed, la persona que estaba a cargo de las armas en el set de filmación, también será acusada de homicidio involuntario.

La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, anunció en un comunicado que los cargos se presentarán a finales de mes.

"El actor y productor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutierrez-Reed serán imputados con dos cargos de homicidio involuntario cada uno", se lee en el texto.

"Tras una exhaustiva revisión de la evidencia, he determinado que hay suficientes pruebas".

"A mi cargo, nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia", añade.

Ambos podrían enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de US$5.000 si son declarados culpables.

Los juzgará un jurado popular, según adelantó la fiscalía.

El director de cine Joel Souza también resultó herido en el suceso, aunque los fiscales indicaron que no se presentarán cargos en relación con eso.

Después del tiroteo, Baldwin alegó que el arma había fallado. Agregó que no apretó el gatillo y que no sabía que la pistola estaba cargada.

"No sé qué pasó en ese plató. No sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No sé", declaró en diciembre de 2021.

Ni Baldwin ni Gutierrez-Reed han hecho comentarios sobre los cargos.

