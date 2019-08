Alcaldesa de San Juan dice que el servicio de Trump a PR es "una vergüenza"

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, criticó este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la "vergüenza" de servicio que le brindó a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de ese país, tras los huracanes Irma y María en 2017 luego de que el mandatario la tildara hoy de "incompetente".

La riña entre la alcaldesa puertorriqueña y Trump se acrecentó hoy, cuando el presidente estadounidense imputó a Cruz de "incompetente" mientras Puerto Rico se preparaba para la llegada del huracán Dorian, que se convertía en el primer gran ciclón que amenazaba a la isla desde hace dos años.

En un tuit, Trump aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y sus oficiales "harán un gran trabajo" en la isla si era necesario, y enfatizó a los puertorriqueños que les agradezcan su trabajo y "no como la última vez".

Trump concluyó su mensaje con un insultante: "Eso incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan".

"Esta es la versión tuitera de tirarnos papel toalla. Ciertamente el presidente no ha aprendido nada. Pero aquí hay mucha gente haciendo un esfuerzo extraordinario", sostuvo Cruz al recordar aquel momento de cuando Trump visitó a Puerto Rico después del huracán María y lanzó papel toalla a un grupo de puertorriqueños.

"El presidente, si no tiene palabras de aliento, debe quedarse callado y permitir que las personas que están haciendo el trabajo actual, (como) los alcaldes, los gobiernos municipales, el Gobierno central, la misma gente de FEMA que está en Puerto Rico, que hagan el trabajo", enfatizó.

"Él sigue pensando que esto trata sobre él. Y esto no trata de él, sino de salvar vida. Él sabe que lo que no hizo con Puerto Rico bajo Irma y María, será siempre una mancha y una vergüenza, no solo para él, sino para Estados Unidos", agregó Cruz.

"Un insulto de él es el reconocimiento que él sabe que yo soy diferente a él", puntualizó.