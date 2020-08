Albañil cambia su trabajo por una computadora para que su hija pueda seguir estudiando

ARGENTINA.-Una conmovedora historia sobre un padre que da todo por un mejor futuro para su hija se volvió viral en las redes sociales.

El hombre ofrece su trabajo como albañil a cambio de una computadora con tal de que su hija pueda seguir estudiando.

Juan Nieva fue una de ls personas afectadas ante la crisis por Covid-19, y ahora está diciendo que da su mano de obra por su hija.

Este caso ocurrió en el barrio Parque República, en Argentina, pero tuvo difusión el todo el mundo.

Nieva desea poder adquirir una tablet o computadora, en un contexto en el que estas herramientas son vitales para la educación.

Su hija está próxima a cumplir 15 años y quiere sorprenderla con ese regalo.

"No me gustaría no podérselo dar, por eso ofrezco mi trabajo, o si tienen alguna tarjeta poder sacarle algo para ella y yo le hago el trabajo, así ellos tendrían la mano de obra y yo le daría el regalo a mi hija", dijo al programa Lagarto Show ok, de la televisión argentina.