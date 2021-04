Al menos 82 muertos tras la "explosión de un tanque de oxígeno” en un hospital de Irak

Al menos 82 personas han fallecido en un incendio en un hospital que trata a pacientes con coronavirus en la capital de Irak, Bagdad.

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio, que se produjo en el hospital Ibn Khatib el sábado por la noche.

Un accidente provocó la explosión de un tanque de oxígeno, lo que desencadenó el incendio, según las informaciones que llegan de la zona.

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran a los bomberos luchando por extinguir las llamas mientras la gente huye del edificio.

El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, pidió una investigación inmediata de las causas de lo que calificó como un "trágico accidente".

El jefe del cuerpo de Defensa Civil iraquí, el general Kadhim Bohan, informó de que el incendio se había producido en la unidad de cuidados intensivos del hospital, en una planta "destinada a la reanimación pulmonar".

Unos "30 pacientes estaban en la unidad de cuidados intensivos", reservada para los casos más graves de covid-19 en Bagdad, declaró una fuente del hospital a la agencia de noticias AFP.

Todos los pacientes han sido trasladados a hospitales cercanos.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3