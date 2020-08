Al menos 60 personas continúan desaparecidas tras la explosión en Beirut

BEIRUT.- Al menos 60 personas continúan desaparecidas tras la explosión de grandes proporciones que el pasado martes devastó parte de Beirut y que ha causado hasta el momento 154 muertos y 5 mil heridos, de acuerdo con una fuente del Ministerio de Salud.

El portavoz señaló este sábado que tienen constancia de 60 desaparecidos aunque reconoció que aún siguen revisando las cifras.

Hay 25 cuerpos no identificados pero no estamos seguros de si están dentro de los 60 desaparecidos o no", dijo.