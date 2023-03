Al menos 26 muertos por un choque de trenes en el norte de Grecia

Reuters

Al menos 26 personas murieron y decenas resultaron heridas por la colisión de dos trenes en el norte de Grecia la noche del martes.

Los servicios de rescate acudieron al lugar del accidente, cerca de la ciudad de Larisa, para asistir a las víctimas y extinguir el incendio causado.

"Al menos 26 personas han sido halladas muertas por el momento", anunció el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakogiannis, en una conferencia de prensa.

Indicó que 85 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Los servicios de rescate siguen buscando a personas que pudieran estar atrapadas entre los restos de los trenes.

Unos 150 bomberos y 40 ambulancias, así como varias grúas y personal, se movilizaron para dar respuesta al incidente, informaron los servicios de emergencia griegos.

Un tren que transportaba a unos 350 pasajeros chocó contra un convoy de carga, según los primeros informes.

AFP

Las imágenes divulgadas por los medios locales muestran cómo enormes llamas y gruesas columnas de humo se elevan desde los vagones descarrilados.

Aún se desconoce la causa del choque entre el tren de carga y el de pasajeros, que cubría la ruta entre Tesalónica y Larisa.

"Había pánico en el vagón, la gente gritaba", declaró a la agencia de noticias Reuters un joven no identificado que fue evacuado del lugar.

"Fue como un terremoto", explicó a los medios locales otro pasajero llamado Angelos Tsiamouras.

AFP

Otro de los viajeros del tren, llamado Lazos, indicó al periódico Protothema que la experiencia había sido "muy impactante".

"Yo no me hice daño, pero me manché con la sangre de otras personas que resultaron heridas cerca de mí", dijo.

"Fue una colisión muy potente", declaró el gobernador regional de la región de Tesalia, Kostas Agorastos, a la televisión estatal, según la agencia de noticias AP.

"Esta es una noche terrible. Es difícil describir la escena", sentenció.

