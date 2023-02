Al menos 15 muertos y 34 edificios destruidos por sismo de magnitud 7.8 en Turquía

TURQUÍA.- Durante la madrugada se registró un sismo de magnitud 7.8 en el sur de Turquía donde, hasta el momento, se reportaron 5 muertos y 34 edificios destruidos, según informaron las autoridades.

La profundidad del terremoto es de 24.1 kilómetros, al este de Nurdagi, en la provincia de Gaziantep.

El gobernador de Gaziantep, Davut Gul, expresó en Twitter: "el sismo se sintió muy fuerte en nuestra ciudad".

Gul aconsejó a los ciudadanos esperar fuera de sus hogares y guardar la calma.

Por favor esperemos fuera de casa, guardando la calma. No usemos nuestros carros. No llenemos las carreteras principales. No mantengamos las líneas ocupadas"