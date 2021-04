Agua de Fukushima: Sin no es peligrosa, ¿por qué Japón no se queda con ella en vez de lanzarla al Pacífico?, cuestiona China

CHINA.-El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, cuestionó la decisión de Japón de lanzar el agua de la planta nuclear de Fukushima al Pacífico.

"Si el agua radiactiva no es peligrosa, ¿por qué Japón no se queda con ella?", señaló.

Agregó:

"La parte japonesa debe hacer frente con sinceridad a las dudas y protestas y dejar de hacerse el tonto con este tema".

Lijian indicó que la civilización china siempre ha valorado la armonía entre el hombre y la naturaleza, así como la observancia de las leyes de la naturaleza.

"Ha sido nuestra búsqueda constante que el hombre y la naturaleza pudieran vivir en armonía el uno con el otro. Como señaló el presidente Xi Jinping en muchas ocasiones, el hombre y la naturaleza coexisten en armonía y debemos cuidar el medio ambiente como apreciamos nuestras propias vidas", detalló.

China ha dicho en reiteradas ocasiones que la "eliminación de aguas residuales contaminadas de la planta nuclear de Fukushima no es de ninguna manera un asunto interno de Japón".

"Si las aguas residuales nucleares contaminadas no son peligrosas, ¿por qué Japón no las guarda para sí? Japón no debe hacer la vista gorda ante el medio ambiente marino global y la salud y seguridad de las personas en todo el mundo", comentó Zhao Lijian.

"No debe transferir su responsabilidad a toda la humanidad. Si la parte japonesa insiste en anteponer sus propios intereses egoístas al interés público internacional y dar un peligroso primer paso, el pueblo japonés, los países vecinos y la comunidad internacional no lo permitirán. El gobierno japonés también tendrá que pagar el precio de su comportamiento irresponsable, dejando una mancha en la historia", finalizó.

El agua radiactiva que se acumula en los tanques de la planta nuclear destruida de Fukushima será lanzada al mar dos años después de que sea tratada, dijo el gobierno de Japón en una decisión que se retrasó mucho por preocupaciones de seguridad y protestas.

Los ministros del gabinete respaldaron la liberación como la mejor opción para manejar la enorme cantidad de agua que se ha almacenado en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi desde que el terremoto y el tsunami masivo de 2011 causaron la fusión de los reactores y las fugas de agua de refrigeración de los reactores dañados.